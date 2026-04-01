PBKS vs GT: రాహుల్ తెవాటియాను బ్యాట్ మార్చాల్సిందేనన్న అంపైర్లు.. వీడియో వైర‌ల్‌!

PBKS vs GT: మంగ‌ళ‌వారం గుజ‌రాత్ టైటాన్స్‌, పంజాబ్ కింగ్స్ జ‌ట్ల మ‌ధ్య మ్యాచ్ జ‌రిగింది. ఈ మ్యాచ్‌లో గుజ‌రాత్ టైటాన్స్ ఆట‌గాడు రాహుల్ తెవాటియాకు అంపైర్లు షాకిచ్చారు. అత‌డు బ్యాట్ నిబంధ‌న‌ల ప్ర‌కారం లేద‌ని చెప్పారు. మ‌రో బ్యాట్ తెచ్చుకోవాల్సిందేన‌ని సూచించారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్ర‌స్తుతం సోష‌ల్ మీడియాలో వైర‌ల్ అవుతోంది. గుజ‌రాత్ టైటాన్స్ ఇన్నింగ్స్ 19వ ఓవ‌ర్‌లో ఈ ఘ‌ట‌న చోటు చేసుకుంది. నిర్దేశించిన ప‌రిమాణం కంటే పెద్ద సైజ్ బ్యాట్‌ను అతడు తీసుకువ‌చ్చాడు. ఈ క్ర‌మంలో అంపైర్లు నిర్వ‌హించిన గేజ్ టెస్టులో ఈ బ్యాట్ విఫ‌ల‌మైంది. దీంతో ఆ బ్యాట్‌ను అత‌డు ఉప‌యోగించ‌డానికి వీలు లేకుండా పోయింది. వెంట‌నే అత‌డు మ‌రో బ్యాట్‌ను తీసుకుని వ‌చ్చాడు.

