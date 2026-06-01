Virat Kohli: ఐపీఎల్ 2026 విజేతగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు నిలిచింది. ఆదివారం అహ్మదాబాద్లోని నరేంద్రమోదీ స్టేడియంలో జరిగిన ఫైనల్ మ్యాచ్లో గుజరాత్ టైటాన్స్ను ఓడించి ఆర్సీబీ వరుసగా రెండోసారి ఐపీఎల్ ట్రోఫీని ముద్దాడింది. దీంతో ఆర్సీబీ ఆటగాళ్ల ఆనందానికి అవధులు లేకుండా పోయాయి. ఇక ఆర్సీబీ జట్టు సోషల్ మీడియాలో ఓ వీడియోను పంచుకుంది. ఇందులో విరాట్ కోహ్లీ.. తన భార్య అనుష్క శర్మ, బ్యాటింగ్ కోచ్ దినేశ్ కార్తీక్తో పాటు ఇతర జట్టులోని పలువురు ఆటగాళ్లతో కలిసి ఆనందంగా డ్యాన్స్ చేస్తూ కనిపించాడు. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.