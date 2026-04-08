Iran-Israel War: ఇరాన్‌ నుంచి తక్షణమే వచ్చేయండి..భారతీయులకు కేంద్రం పిలుపు!

Iran-Israel War India Stand: ఇరాన్లోని భారత పౌరులకు కేంద్రం మరోసారి కీలక ఆదేశాలు జారీ చేసింది. వీలైనంత త్వరగా ఇరాన్ నుంచి బయటపడాలని సూచించింది. ప్రస్తుత పరిణామాల దృష్ట్యా ఇరాన్లోని భారత దౌత్య కార్యాలయం సోషల్ మీడియాలో వెల్లడించింది. ఏ అంతర్జాతీయ సరిహద్దు సమీపంలోకి రావొద్దని.. బయటకు వచ్చే సమస్య వస్తే దౌత్య కార్యాలయానికి సమాచారం ఇవ్వాలని కోరింది.
