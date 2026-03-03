Iran Israel war: మమ్మల్ని తట్టుకోలేరు..యుద్దం వేళ ఇరాన్ కు ట్రంప్ మాస్ వార్నింగ్..

Us warning to iran: యూఎస్ ఇజ్రాయేల్ లు సంయుక్తంగా ఇరాన్ పై విరుచుకుపడుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో దాడులు, ప్రతిదాడులతో ఇరాన్ అంతా బాంబుల మోతతో దద్దరిల్లుతుంది. ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ కుటుంబం అంతా మరణించిన తర్వాత ఉద్రిక్తతలు మరింతగా పెరిగాయి. ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఉన్న ఖమేనీ మద్దతు దారులు రోడ్ల మీదకు వచ్చి నిరసనలకు దిగుతున్నారు. ఇరాన్ లో కూడా ప్రజలు బైటకు వచ్చి యూఎస్ కు వ్యతిరేకంగా నినాదాలు చేశారు. దీనిపై యూఎస్ డిఫెన్స్ వార్నింగ్ ఇచ్చింది. తాము అణ్వాయుధాల తయారీకి మాత్రమే వ్యతిరేకమని, నేతల్ని చంపాలన్నది తమ ఉద్దేష్యం కాదంది. అసలైనయుద్దం ఇంకా తాము మొదలెట్టలేమని కూడా ఇరాన్ కు ఇండైరెక్ట్ గా వార్నింగ్ ఇచ్చింది. ఇరాన్ ప్రజలు రోడ్ల మీదకు రావొద్దని సూచించింది.