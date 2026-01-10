English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Iran Protests: ఫోటోలు కాల్చి సిగరెట్లు తాగుతున్న అమ్మాయిలు.. ఎందుకో తెలుసా..?

Iran Protests: ఇరాన్‌లో ప్రజలు రోడ్డెక్కారు. ప్రభుత్వానికి వ్యతిరేకంగా ఆందోళనలు చేస్తున్నారు. ఇప్పుడీ ఆందోళనలు తీవ్ర రూపం దాల్చాయి. అక్కడి యువతులు, మహిళలు మరో అడుగు ముందుకేశారు. ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ ఫోటోలకు నిప్పు అంటించి సిగరెట్లు వెలిగించుకుంటున్నారు. ఇప్పుడిది అక్కడ ట్రెండ్ గా మారింది. ఇరాన్ లో సుప్రీం లీడర్ ఫోటోకు నిప్పు పెట్టడం నేరం. అంతేకాదు మహిళలు సిగరెట్ తాగడం కూడా నేరమే. యువతులు, మహిళలు ఇలా చేయడానికి కారణం లేకపోలేదు. మహిళలపై అణచివేతకు వ్యతిరేకంగా, స్వేచ్ఛను కోరుకుంటూ వాళ్లు ఇలా చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. 2022లో యువతి లాకప్ డెత్ సమయంలోనూ మహిళలు ఇదే తరహా నిరసనలు చేపట్టారు.

