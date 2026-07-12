/అమెరికా జోక్యం తగ్గేదాకా హార్ముజ్ తెరవం.. ఇరాన్ సంచలన ప్రకటన

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Published: Jul 12, 2026, 11:20 AM|Updated: Jul 12, 2026, 11:20 AM
Iran Refuses to Reopen Strait of Hormuz Until US Pulls Back Oil Shipping Faces Major Disruption

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