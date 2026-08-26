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Written ByHarish Darla
Published: Aug 26, 2026, 06:00 PM|Updated: Aug 26, 2026, 06:09 PM

Irumudi Rs 100 Crore Collection: మాస్ మహారాజా రవితేజ కథానాయకుడిగా, డైరెక్టర్ శివ నిర్వాణ దర్శకత్వంలో ఎంతో ప్రతిష్ఠాత్మకంగా తెరకెక్కిన తాజా ఎమోషనల్ ఫ్యామిలీ థ్రిల్లర్ 'ఇరుముడి' బాక్సాఫీస్ వద్ద అపూర్వ విజయాన్ని అందుకుంది. విడుదలైన మొదటి రోజే నుంచే ప్రపంచవ్యాప్తంగా రికార్డు స్థాయి వసూళ్లను రాబట్టి ట్రేడ్ వర్గాలను విస్మయానికి గురిచేసింది. రవితేజ కెరీర్‌లోనే మునుపెన్నడూ లేని విధంగా అత్యధిక వసూళ్లతో ఈ సినిమా ఒక సరికొత్త మైలురాయిని తాకింది. సినిమా విడుదలైన వారంలోపే రూ.100 కోట్ల కలెక్షన్ల్ గ్రాస్ ను కొల్లగొట్టినట్లు చిత్రబృందం ప్రకటించింది.

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