/తండ్రి-కూతుళ్ల సెంటిమెంట్‌ ‘ఇరుముడి’.. వేరే సినిమాలు వద్దంటూ థియేటర్ల దగ్గర ప్రేక్షకుల రచ్చ!

నేడు ఆగస్టు 21వ తేదీన ఇరుముడి సినిమా విడుదలైంది. ఈ సినిమా విశేష ఆదరణ పొందుతోంది. ఈ నేపథ్యంలో తాము ఈ సినిమా కోసం వస్తే వేరే సినిమా వేశారు. మాకు ఇరుముడి సినిమా కావాలని ప్రేక్షకులు వాపోతున్నారు. ఈ సినిమా రిలీజ్ అయిన రోజే అయ్యప్ప భక్తులు, హిందువులందరూ ఇతర సినిమాలన్నింటినీ పక్కన పెట్టి, అయ్యప్ప సినిమా కోసం థియేటర్లకు తండోపతండాలుగా వస్తున్నారు. ముఖ్యంగా మహిళలు కూడా ఎక్కువగా వస్తున్నారంటున్నారు. ఎందుకంటే ఇందులో మహిళలకు సంబంధించిన కథను అద్భుతంగా చూపించారు. హరిహర పుత్రుడైన అయ్యప్ప స్వామి ఆ భక్తులపై ఎలా కృపాకటాక్షాలు చూపిస్తాడో డైరెక్టర్ చాలా అద్భుతంగా చిత్రీకరించారు.