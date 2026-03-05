English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Israel Iran War Effect: యుద్ధం ఎఫెక్ట్! ఒకేసారి మూడు నెలల రేషన్..

3 months Ration due to Israel Iran War Effect: రేషన్ కార్డు దారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం గుడ్ న్యూస్ చెప్పింది. సాధారణంగా ప్రతి నెల ఇచ్చే బియ్యాన్ని కాకుండా ఈసారి ఏప్రిల్, మే, జూన్ నెలలకు సంబంధించిన కోటాను ఒకేసారి పంపిణీ చేయాలని నిశ్చయించింది. దీనివల్ల నిరుపేద కుటుంబాలకు ఆహార భద్రతపై భరోసా కలుగుతుంది. ఈ పథకం అమలు కోసం అన్ని రాష్ట్రాలు, కేంద్రపాలిత ప్రాంతాలకు కేంద్రం స్పష్టమైన ఆదేశాలు జారీ చేసింది.

  • Mar 5, 2026, 09:23 PM IST

3 months Ration due to Israel Iran War Effect: జాతీయ ఆహార భద్రత చట్టం కింద కేటాయించిన నిల్వలను తక్షణమే గోదాముల నుండి సేకరించాలని సూచించింది. దీనివల్ల ఏప్రిల్ నెలలోనే లబ్దిదారులందరికీ మూడు నెలల బియ్యం అందనున్నాయి. రేషన్ కార్డు దారులకు కేంద్ర ప్రభుత్వం శుభవార్త చెప్పింది. ప్రధానంగా రాబోయే వేసవి కాలాన్ని దృష్టిలో ఉంచుకొని ఒకేసారి మూడు నెలలకు సరిపడటువంటి రేషన్ బియ్యాన్ని లబ్దిదారులకు పంపిణీ చేయాలని కేంద్రం నిర్ణయించింది. మార్చి మొదటి వారంలోనే ఎండలు మండిపోతున్నటువంటి తరణంలో రాబోయే రోజుల్లో ఉష్ణోగ్రతలు భారీగా కూడా నమోదయ్యే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ అంచనా. ఈ నేపథ్యంలోనే కేంద్ర ప్రభుత్వం ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది.

