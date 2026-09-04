నింగిలోకి ఇస్రో 'సూపర్ ఐ'.. సరిహద్దుల్లో శత్రువుల గుండెల్లో గుబులు పుట్టించే ప్రయోగం సక్సెస్!

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Written ByRenuka Godugu
Published: Sep 04, 2026, 05:00 PM|Updated: Sep 04, 2026, 05:41 PM

ఈరోజు తెల్లవారుజామున 2:55 నిమిషాలకు శ్రీహరికోటలోని రెండో ప్రయోగ వేదిక నుండి LVM3-F17 వాహన నౌక మేఘాలను చీల్చుకుంటూ అంతరిక్షంలోకి దూసుకెళ్ళింది. సరిగ్గా 18 నిమిషాల తర్వాత, 2367 కిలోల బరువున్న EOS-05 ఉపగ్రహాన్ని రాకెట్ అత్యంత ఖచ్చితత్వంతో సబ్-సింక్రోనస్ ట్రాన్స్‌ఫర్ ఆర్బిట్ (SSO) లోకి ప్రవేశపెట్టింది. 51.7 మీటర్ల ఎత్తు, 420.5 టన్నుల బరువు ఉన్న ఈ రాకెట్ ద్వారా చేపట్టిన ప్రతిష్టాత్మక LVM3 సిరీస్‌లో ఇది 19వ ప్రయోగమని ఇస్రో వెల్లడించింది. సాధారణంగా లో ఎర్త్ ఆర్బిట్ లేదా సన్ సింక్రోనస్ ఆర్బిట్లలో ఉండే ఉపగ్రహాలు ఒక ప్రాంతాన్ని ఫోటో తీయడానికి కొన్ని రోజుల నుండి వారాల సమయం తీసుకుంటాయి. కానీ EOS-05 భూస్థిర కక్ష్యలో ఉంటూ ఒకే ఫ్రేమ్‌లో

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