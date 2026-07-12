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Published: Jul 12, 2026, 11:20 AM|Updated: Jul 12, 2026, 11:25 AM

Jana Sena Leaders: గోపాలపురం నియోజకవర్గ జనసేన నేత ఫాతిమా రాణి నేతృత్వంలో కార్యకర్తలు స్వామిని దర్శించుకున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ సర్జరీ విజయవంతమై ఆయన పూర్తి ఆరోగ్యంతో తిరిగి రావాలని అర్చకుల వేద మంత్రాల సాక్షిగా ప్రత్యేక అభిషేకాలు, అర్చనలు నిర్వహించారు. గత 16 ఏళ్లుగా పవన్ కళ్యాణ్ ప్రతి ఏటా ఈ ఆలయానికి రావడం ఒక ఆనవాయితీగా మారింది. పవన్ కళ్యాణ్ గారికి ముంబైలో శస్త్రచికిత్స జరుగుతున్న సమయంలో, ఆయనకు అత్యంత ఇష్టమైన ఇష్ట దైవం శ్రీ లక్ష్మీ నరసింహ స్వామి ఆలయంలో మేమందరం కలిసి పవన్ కళ్యాణ్ గారి కోసం ప్రత్యేకంగా అర్చనలు, అభిషేకాలు నిర్వహించామని జనసైనికులు చెబుతున్నారు. పవన్ కళ్యాణ్ గారి ఆరోగ్యం కోసం, ఆయన సంపూర్ణ ఆరోగ్యంతో

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పవన్ కళ్యాణ్ ఆరోగ్యంగా తిరిగి రావాలని జనసేన కార్యకర్తల ప్రత్యేక ప్రార్థనలు
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