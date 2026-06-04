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Janhvi Kapoor: పెద్ది మూవీ రిలీజ్ జోష్.. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న జాన్వీ కపూర్
Janhvi Kapoor: పెద్ది మూవీ రిలీజ్ జోష్.. తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న జాన్వీ కపూర్
Published: Jun 04, 2026, 05:00 PM IST
|
Updated: Jun 04, 2026, 05:00 PM IST
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janhvi kapoor visited tirumala sri vari temple during ram charan peddi movie release
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