Jahnvi Kapoor: తిరుమలలో సాధారణ భక్తురాలిగా జాన్వీకపూర్‌.. 3550 మెట్లు ఎక్కి శ్రీవారి దర్శనం..!

Jahnvi Kapoor Tirumala Darshan Visuals: ప్రపంచ ప్రఖ్యాతి గాంచిన తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాన్ని బాలీవుడ్ బ్యూటీ జాన్వీ కపూర్ దర్శించుకున్నారు. మార్చి 6వ తేదీ జాన్వీ కపూర్ పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఈ అతిలోకసుందరి తనయ శ్రీవారి ఆలయానికి నిన్న రాత్రి దర్శనం చేసుకున్నారు. ఆ విజువల్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతాయి. జాన్వీ కపూర్ ఎన్నోసార్లు శ్రీవారిని దర్శించుకున్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా అలిపిరి మెట్ల మార్గం ద్వారా కాలినడకన చేరుకున్నారు. ఆమెతోపాటు స్నేహితులు కూడా ఉన్నారు. మోకాళ్ళ పర్వతం ద్వారా జాన్వీకపూర్ 3,550 మెట్లు ఎక్కి అందర్నీ ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది.