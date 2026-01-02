ILT20: క్రికెట్ మైదానంలో అప్పుడప్పుడు కొన్ని సరదా సంఘటనలు చోటు చేసుకుంటుంటాయి. తాజాగా ఇంటర్నేషనల్ లీగ్ టీ20 లీగ్లోనే అలాంటి ఓ ఘటననే చోటు చేసుకుంది. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఇన్నింగ్స్ రెండో ఓవర్ను జేసన్ హోల్డర్ వేశాడు. రెండో బంతికే వికెట్ పడగొట్టాడు. అయితే.. ఐదో బంతిని వేసే క్రమంలో బాల్ అతడి చేజారింది. దీంతో బంతి పిచ్ పై పడకుండా నేరుగా గాలిలో చాలా ఎత్తుకు వెళ్లి దాదాపు సెకండ్ స్లిప్కు దగ్గరలో పడింది. దీన్ని చూసిన బ్యాటర్ కు దిమ్మతిరిగిపోయింది. అతడికి ఏం చేయాలో అర్థం కాలేదు. ఇక ఫీల్డర్, అభిమానులు నవ్వుకున్నారు. ఇక అంపైర్ మాత్రం ఆ బంతిని నో బాల్గా ప్రకటించాడు.