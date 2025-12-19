Team India Pacer Jasprit Bumrah: మైదానంలో ఎలాంటి పరిస్థితుల్లోనైనా సహనం కోల్పోని ఆటగాళ్లలో టీమిండియా పేసర్ జస్ప్రీత్ బుమ్రా ఒకరు. అయితే అలాంటి బుమ్రా ఇప్పుడు గ్రౌండ్ బయట తన సహనాన్ని కోల్పోయాడు. ఎయిర్ పోర్టులో ఓ అభిమాని తన అనుమతి లేకుండా సెల్ఫీ వీడియో తీసుకోవడాన్ని బుమ్రా గమనించాడు. వీడియో తీయకండి అంటూ అతడిని సున్నితంగా హెచ్చరించాడు. అయితే.. సదరు అబిమాని బుమ్రా మాటలను పెద్దగా పట్టించుకోలేదు. దీంతో అసహనానికి గురైన బుమ్రా.. ఫ్యాన్ ఫోన్ను లాక్కుకున్నాడు. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది.