Jubilee Hills By Election 2025: ఉత్కంఠ రేపుతోన్న జూబ్లీహిల్స్‌ ఫలితాలు.. చివరగా నిర్ణయించేది ఆ ఓటర్లే..!

Jubilee Hills By Election Result 2025: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక ఫలితం టెన్షన్ రేపుతోంది. తొలుత షేక్ పేట డివిజన్ లో జూబ్లీ హిల్స్ ఉప ఎన్నికల కౌంటింగ్ ప్రారంభమయ్యింది. ఆ డివిజన్లో మొత్తం ఓట్లు 71 వేల 62 ఓట్లు ఉన్నాయి. కాగా అందులో 31వేల 182 ఓట్లు పోలయ్యాయి. ఇక్కడ 43.87 శాతం పోలింగ్ నమోదయ్యింది. తరువాత వెంగళరావు నగర్ డివిజన్లో ఓట్ల లెక్కింపు జరగనుంది.
Jubilee Hills By Election Result 2025: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలో వెంగల్ రావు నగర్ మొత్తం ఓట్లు 53 వేల 595 ఓట్లు ఉన్నాయి. కాగా 25 వేల 195 ఓట్లు పోలయ్యాయి. ఆ తరువాత వరుసగా రహ్మత్ నగర్ డివిజన్ కౌంటింగ్ ప్రారంభమయ్యింది. అక్కడ మొత్తం 74 వేల 387 ఓట్లు ఉన్నాయి. కాగా 40 వేల 610 పోల్ అయ్యాయి. తరువాత యూసుఫ్ గుడా మొత్తం 55 వేల705 ఓట్లు ఉన్నాయి. కాగా 24 వేల 218 ఓట్లు పోల్ అయ్యాయి. సోమాజీగూడ లో మొత్తం ఓట్లు 34 వేల 653 ఓట్లు ఉండగా, మొత్తం 14553 ఓట్లు పోల్ అయ్యాయి. ఇక బోరబండ డివిజన్ లో 53 వేల 211 ఓట్లు ఉండగా అందులో 29 వేల 760 ఓట్లు పోల్అయ్యాయి. ఇక చివరగా ఎర్రగడ్డ డివిజన్ లో ఓట్ల లెక్కింపు ఉంటుంది. అక్కడ మొత్తం ఓట్లు 58 వేల 752 ఓట్లు ఉండగా అందులో 29 వేల 112 మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కు వినిమోగించుకున్నారు.