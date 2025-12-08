Junior NTR: ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన జూనియర్ ఎన్టీఆర్.. ఎందుకో తెలుసా..?

Junior Ntr: జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. కొంత మంది తన పేరుప్రతిష్ఠలకు భంగం కలిగించేలా సోషల్ మీడియాలోఫెక్ పోస్టులు పెడుతూ, అసత్య ప్రచారం చేస్తున్నారని ఢిల్లీ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. కొన్ని సోషల్ మీడియా ఖాతాలు, ఈ-కామర్స్ సైట్లు తన పేరు, ఫొటోలను వాడుతూ అభ్యంతరకరమైన పోస్టులు పెడుతున్నాయని జూనీయర్ ఎన్టీఆర్ కోర్టులో పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. ఈ వ్యవహారంపై సోమవారం జస్టిస్ మన్మీత్ ప్రీతమ్ సింగ్ అరోరా ధర్మాసనం విచారణ చేపట్టింది. మరోవైపు.. సోషల్ మీడియాలో పరువు నష్టంపై ఇటీవల నాగార్జున, అమితాబ్ బచ్చన్, ఐశ్వర్య రాయ్ వంటి ప్రముఖులు కూడా కోర్టును ఆశ్రయించిన విషయం తెలిసిందే.