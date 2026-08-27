/కాకినాడ ఉప్పాడ వద్ద ముందుకు వచ్చిన సముద్రం.. కొట్టుకుపోతున్న రక్షణ రాళ్లు!

Kakinada Uppada Beach: పిఠాపురం నియోజకవర్గంలోని ఉప్పాడ పూర్తిగా సముద్ర తీర ప్రాంతం కావడంతో ఇక్కడ మత్స్యకారులు అధికంగా ఉంటారు. శ్రావణ పౌర్ణమి ప్రభావం ఇక్కడ స్పష్టంగా కనిపిస్తోంది. సముద్రం ఉబ్బెత్తున ఎగిసిపడటంతో, అలల తాకిడి మరియు సముద్రం ముందుకు రావడం వల్ల ప్రజలు ఆందోళన చెందుతున్నారు. రోడ్డును రక్షించడానికి గతంలో వేసిన రాళ్లు సముద్రంలో కొట్టుపోవడమే కాకుండా, కొన్ని ముక్కలుగా విడిపోయి రోడ్డుపై వెళ్లే ప్రయాణికులపై పడుతున్నాయి. దీనివల్ల పలువురికి గాయాలయ్యాయి. ముఖ్యంగా సముద్రం కింద ఉన్న బ్రిడ్జి ప్రాంతంలో వాహనాలు జారిపడే ప్రమాదం పొంచి ఉంది. కొత్తపట్నం నుండి SPZGЛЬ శివారు వరకు ఈ పరిస్థితి కనిపిస్తోంది. ఉప్పాడను రక్షించేందుకు కేంద్రం నుండి రూ.323 కోట్లు మంజూరైంది. ఉప ముఖ్యమంత్రి