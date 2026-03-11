Kalvakuntla Kavitha: కేసీఆర్ గారిని జాగృతిలోకి ఆహ్వనిస్తా.. కల్వకుంట్ల సెన్సెషనల్ కామెంట్స్..

kalvakuntla Kavitha: కల్వకుంట్ల కవిత ఖమ్మం వెలుగు మట్ల నిర్వాసితుల కోసం తన పార్టీ ఆఫీసులో ఆమరణ నిరహరదీక్షకు దిగారు. ఈ క్రమంలో జీ తెలుగుతోమాట్లాడుతు తనను జైలు జగమోండిని చేసిందన్నారు. బీఆర్ఎస్ లోకి వెళ్లే ప్రసక్తిలేదన్నారు. తన తండ్రి కేసీఆర్ ను జాగృతిలోకి ఆహ్వనిస్తానంటూ సెన్సెషనల్ వ్యాఖ్యలు చేశారు. తనను జైలుకు పంపినవారు అనుభవిస్తారని అన్నారు. తమ పార్టీ కేవలం తెలంగాణ కోసమే పనిచేస్తుందని అన్నారు. మోదీ, డాడీ, రేవంత్ తో పాటు అందరితో తెలంగాణ ప్రజల కోసమే కొట్లాడుడే అని స్పష్టం చేశారు. మే 1 వీక్ లో పార్టీని ప్రకటిస్తామని కల్వకుంట్ల కవిత స్పష్టం చేశారు.