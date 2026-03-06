English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Kavitha: తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకున్న జాగృతి అధ్యక్షురాలు కవిత..

Kalvakuntla Kavitha In Tirumala: తిరుమల శ్రీవారిని ఈరోజు ఉదయం జాగృతి తెలంగాణ అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత దర్శనం చేసుకున్నారు. నిన్న అలిపిరి నడక మార్గం నుంచి వచ్చిన కవిత ఈరోజు స్వామి శ్రీవారిని దర్శించి ధ్వజస్తంభం వద్ద మొక్కలు చెల్లించుకున్నారు. ఇక ఆలయ అధికారులు ఆమెకు ఘన స్వాగతం పలికి ప్రత్యేక దర్శనం కల్పించారు. 

  • Mar 6, 2026, 09:45 AM IST

 Kalvakuntla Kavitha In Tirumala: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాన్ని తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవిత ఈరోజు ఉదయం దర్శించుకున్నారు. ఆమె అభిషేకంలో పాల్గొని శ్రీవారికి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు. నిన్న అలిపిరి మార్గం నుంచి నడకదారిలో వచ్చి ఈరోజు ఉదయం శ్రీవారిని దర్శించుకున్నారు. ఇక ఆలయ అధికారులు ఘన స్వాగతం పలికి రంగనాయక మంటపంలో వేద అర్చనాలు, ఆశీర్వాదం చేసి పట్టు వస్త్రంతో కవితను సత్కరించి తీర్థప్రసాదాలు అందించారు. ఇక ఆలయం వెలుపల కవిత మాట్లాడుతూ ఆమెపై ఉన్న కేసు క్లీన్ చిట్‌తో బయట రావడం జరిగింది. చేయని తప్పుకు మానసిక వేదన అనుభవించా.. అందుకే నడిచి వచ్చి మరి శ్రీవారికి మొక్కులు చెల్లించుకున్న అన్నారు.

