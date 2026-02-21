English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  Mla Venkata ramana reddy: నేను చిటికెస్తే నీ అడ్రస్ ఉండదు.. షబ్బీర్ అలీకి ఎమ్మెల్యే వెంకట రమణా రెడ్డి మాస్ ధమ్కీ..

Mla katipalli venkata ramana reddy: కామారెడ్డి ఎమ్మెల్యే వర్సెస్ కాంగ్రెస్ నేత షబ్బీర్ అలీ మధ్య  మాటల యుద్దం పీక్స్ కు చేరింది. తన వల్లనే రాజకీయాల్లో వెంకట రమణా రెడ్డి ఎదిగాడని షబ్బీర్ అలీ అన్నారు . దీన్ని ఎమ్మెల్యే ఖండించారు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య మాటల యుద్దం పీక్స్ కు చేరింది.  దీనిపై బీజేపీ ఆఫీస్ కు వచ్చిన కాంగ్రెస్ నేత కారుపై బీజేపీ కార్యకర్తలు దాడులు చేశారు. దీంతో కామారెడ్డిలో హైటెన్షన్ వాతావరణం నెలకొంది. ఇలాంటి వ్యాఖ్యలను వదిలే ప్రసక్తిలేదని,  చిటికేస్తే నీ పనైపోతుందని  కాట్ పల్లి వెంకట రమాణా రెడ్డి షబ్బీర్ అలీకి మాస్ వార్నింగ్ ఇచ్చారు.
 

