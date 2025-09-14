Karate Kalyani:హంతకులు, దొంగలతో మనకు క్రికెట్ ఏంటి..?

Karate Kalyani Sensational Comments : ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్య జరిగే క్రికెట్ మ్యాచ్ నేపథ్యంలో నటి కరాటే కళ్యాణి సంచలన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆసియా కప్ లో భారత్ మ్యాచ్ నేపథ్యంలో తీవ్ర స్థాయిలో నిరసనలు కూడా వ్యక్తం అవుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో రద్దు చేయాలని రగడ జరుగుతుంది. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం
Karate Kalyani Sensational Comments : ఇండియా పాకిస్తాన్ మధ్య ఆసియా కప్ మ్యాచ్ రద్దు చేయాలని ఓవైసీ కూడా ప్రధానికి డిమాండ్ చేశారు. ఈ మ్యాచ్ పై రగడ కొనసాగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో చాలామంది అందోళనలు కూడా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఆసియా కప్ లో భారత్ పాక్ మీద మ్యాచ్ జరగకూడదు అని నినాదాలు చేస్తున్నారు. ఇదిలా ఉండగా నటి కరాటే కల్యాణీ కూడా దీనిపై స్పందించారు. హంతకులు దొంగలతో మనకు క్రికెట్ ఏంటని ఆమె ప్రశ్నించారు. ఆడటానికి వేరే దేశాలు ఏవీ లేవా? అని నిలదీశారు..