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Beer Price Drop: మందుబాబులకు గుడ్న్యూస్.. కర్ణాటకలో భారీగా తగ్గిన బీర్ల ధరలు
Beer Price Drop: మందుబాబులకు గుడ్న్యూస్.. కర్ణాటకలో భారీగా తగ్గిన బీర్ల ధరలు
Written By
Aruna Maharaju
Updated by
Aruna Maharaju
Published: May 19, 2026, 06:20 PM IST
|
Updated: May 19, 2026, 06:20 PM IST
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Karnataka beer price drop kingfisher beer now at jus rs 110 as government slashes rates
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