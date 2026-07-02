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Written ByRenuka Godugu
Published: Jul 02, 2026, 05:00 PM|Updated: Jul 02, 2026, 05:09 PM

Kavitha Arrest: తెలంగాణ ఆడబిడ్డల రక్తం చిందేలా పోలీసులు లాఠీ చార్జ్ చేశారని ఫైర్ అయ్యారు టిఆర్ఎస్ అధినేత్రి కవిత. రాష్ట్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి కౌంట్ డౌన్ స్టార్ట్ అయ్యిందన్నారు.  ఉప్పల్ భగాయత్ లో తెలంగాణ ఉద్యమకారులకు ఇళ్ల స్థలాలు కేటాయించాలని డిమాండ్ చేస్తూ.. నిరసనకు దిగగా పోలీసులు అరెస్టు చేసి బొల్లారం పోలీస్ స్టేషన్ కు తరలించారు పోలీసులు.  తెలంగాణ ఉద్యమకారులపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిరంకుశంగా వ్యవహరించిందని మండిపడ్డారు కవిత.  కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చిన హామీలు అమలు చేయడంలో ఇప్పటికే పూర్తిగా విఫలమైందన్నారు. ఉద్యమకారులకు ఇచ్చిన హామీలను ఇప్పటికైనా అమలు చేయాలని డిమాండ్ చేశారు కవిత. పోలీసుల మాటలను పట్టించుకోని కవిత ముందస్తు అరెస్ట్‌ 

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