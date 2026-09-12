/Kavitha: కాస్కో రేవంత్‌ రెడ్డి అంటూ మాజీ ఎమ్మెల్సీ కవిత హెచ్చరిక

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Published: Sep 12, 2026, 09:40 PM|Updated: Sep 12, 2026, 09:40 PM
Kavitha Warns To Revanth Reddy I Will Come To Kodangal On September 20th Watch Video

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