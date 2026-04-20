KCR Jagtial: ఈరోజు కేసీఆర్ జగిత్యాల షెడ్యూల్ ఇదే!

KCR Jagtial BRS Public Meeting Today: నేడు జగిత్యాల సభకు హాజరు కానున్నారు బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసిఆర్. సాయంత్రం 4:45 గంటలకు ఎర్రవలి నివాసం నుండి హెలికాప్టర్ లో కేసీఆర్ బయలుదేరుతారు. జగిత్యాల కలెక్టర్ కార్యాలయ హెలిప్యాడ్ లో దిగుతారు. హెలిప్యాడ్ నుండి నేరుగా పార్టీ కార్యాలయానికి చేరుకుంటారు. పార్టీ కార్యాలయంలో హిందూ ముస్లిం క్రైస్తవ సోదరులతో సర్వమత ప్రార్థనలు నిర్వహిస్తారు.
KCR Jagtial BRS Public Meeting Today: బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసిఆర్ నేడు జగిత్యాల సభకు హాజరు కానున్నారు. పార్టీ కార్యాలయంలో హిందూ ముస్లిం క్రైస్తవ సోదరులతో సర్వమత ప్రార్థనలు నిర్వహిస్తారు. అనంతరం ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా ముఖ్య నాయకులతో కేసిఆర్ కీలక భేటీ అవుతారు. ఆ తర్వాత సాయంత్రం 6 గంటలకు పార్టీ ఆఫీస్ నుండి సభా ప్రాంగణానికి బయలుదేరుతారు కేసిఆర్. అక్కడ ఆయన భారీ సభ నిర్వహించనున్నారు.