KCR Jagtial: ఈరోజు కేసీఆర్ జగిత్యాల షెడ్యూల్ ఇదే!

KCR Jagtial BRS Public Meeting Today: నేడు జగిత్యాల సభకు హాజరు కానున్నారు బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసిఆర్. సాయంత్రం 4:45 గంటలకు ఎర్రవలి నివాసం నుండి హెలికాప్టర్ లో కేసీఆర్ బయలుదేరుతారు. జగిత్యాల కలెక్టర్ కార్యాలయ హెలిప్యాడ్ లో దిగుతారు. హెలిప్యాడ్ నుండి నేరుగా పార్టీ కార్యాలయానికి చేరుకుంటారు. పార్టీ కార్యాలయంలో హిందూ ముస్లిం క్రైస్తవ సోదరులతో సర్వమత ప్రార్థనలు నిర్వహిస్తారు. 

  • Apr 20, 2026, 07:46 AM IST

KCR Jagtial BRS Public Meeting Today: బీఆర్ఎస్ అధినేత కేసిఆర్ నేడు జగిత్యాల సభకు హాజరు కానున్నారు. పార్టీ కార్యాలయంలో హిందూ ముస్లిం క్రైస్తవ సోదరులతో సర్వమత ప్రార్థనలు నిర్వహిస్తారు. అనంతరం ఉమ్మడి కరీంనగర్ జిల్లా ముఖ్య నాయకులతో కేసిఆర్ కీలక భేటీ అవుతారు. ఆ తర్వాత సాయంత్రం 6 గంటలకు పార్టీ ఆఫీస్ నుండి సభా ప్రాంగణానికి బయలుదేరుతారు కేసిఆర్. అక్కడ ఆయన భారీ సభ నిర్వహించనున్నారు. 

Video ThumbnailPlay icon

