KCR Jeevan Reddy: కేసీఆర్‌, జీవన్ రెడ్డి ఫ్లైక్సీలు చించేశారు.. జగిత్యాలలో రచ్చ రచ్చ!

KCR -Jeevan Reddy Flexi War: జగిత్యాల జిల్లాలో ఉద్రిక్త పరిస్థితులు నెలకొంటున్నాయి. నేడు కేసీఆర్‌ సభ కోసం ఏర్పాట్లు చేసిన ప్లెక్సీలను గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు చింపేశారు. పాత బస్ స్టాండ్ రోడ్లో ఏర్పాటు చేసిన ప్లెక్సీని హెల్మెట్ తో వచ్చిన ఓ వ్యక్తి చింపినట్లు స్థానికులు ఆరోపిస్తున్నారు. జీవన్ రెడ్డి ఫోటోతో ఉన్న ప్లెక్సీలు చింపడంతో గందరగోలం నెలకొంటుంది. 

  • Apr 20, 2026, 08:09 AM IST

KCR -Jeevan Reddy Flexi War: స్థానిక ఎమ్మెల్యే సంజయ్‌ అనుచరులే ఈ ఘటనకు పాల్పడ్డారని అనుమానం వ్యక్తమవుతుంది. బీఆర్ఎస్ లో జీవన్ రెడ్డి చేరికను తట్టుకోలేక కుట్రలు చేస్తున్నారని ఆరోపణలు వస్తున్నాయి. ఈ ఆరోపణలని ఎమ్మెల్యే సంజయ్ ఖండించారు. కాంగ్రెస్ నాయకులు అలా చేయాలని బీఆర్ఎస్ వాళ్ళే అలా చేసి ఉంటారని ఆయనపై వస్తున్న ఆరోపణలని తిప్పికొట్టారు. మరో 24 గంటల్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ భారీ బహిరంగ సభ జరగనున్న నేపథ్యంలో అయితే జగిత్యాల పట్టణంలో సంచలనం చోటు చేసుకుందని చెప్పవచ్చు. ఇటు పార్టీ నాయకులు ప్రజా ఆశీర్వాద సభ సక్సెస్ కోసం అయితే ముమ్మర ప్రయత్నాలు చేస్తుండగా ఫ్లెక్సీలలో జీవన్ రెడ్డి ఫోటోను చింపి గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు చింపివేయడంతో ఇటు ఆందోళన చేపట్టారు. ఒక్కసారిగా జీవన్ రెడ్డి ఫోటో ఉన్న ఫ్లెక్సీ చించివేయడంతో మాత్రం ఉద్రిక్తత పరిస్థితులు నెలకొన్నట్టు కనిపిస్తున్నాయి.

