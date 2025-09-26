English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

KCR: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక.. రంగంలోకి కేసీఆర్‌..

Jubilee Hills By Poll KCR Meeting: జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నికలో భాగంగా కేసీఆర్ రంగంలోకి దిగారు. ఎర్రవల్లి ఫామ్ హౌస్ కి బీఆర్ఎస్ ముఖ్య నేతలు వెళ్లారు. ఈ నేపథ్యంలో అక్కడ ఆయన కీలక భేటీ కూడా నిర్వహించినట్లు సమాచారం. బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థిగా జూబ్లీహిల్స్ నుంచి మాగంటి సునీతను ఖరారు చేసిన కేసీఆర్ అధికారికంగా ప్రకటించారు.

  • Sep 26, 2025, 07:44 PM IST

 Jubilee Hills By Poll KCR Meeting: జూబ్లీహిల్స్ ఉపఎన్నిక అతి త్వరలో జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో బీఆర్ఎస్ ముఖ్య నేతలతో ఫామ్ హౌస్ లో గులాబీ బాస్ కీలక సమావేశం జరిపారు. హరీష్ రావు, పద్మారావు, మహమూద్‌ అలీ, సబితతో పాటు కేసీఆర్ చర్చలు జరిపారు. బీఆర్‌ఎస్‌ అభ్యర్థిగా మాగంటి సునీతను ఖరారు చేసిన సంగతి తెలిసిందే. జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికల్లో కేసీఆర్ ఫుల్ ఫోకస్ పెట్టినట్టు సమాచారం.

