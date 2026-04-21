KCR: కేసీఆర్‌ చిత్రపటం పట్టకున్న చిన్నారి.. బస్సు ఆపి ప్రేమతో ముద్దుపెట్టిన గులాబీబాస్‌!

KCR Meeting Girl With Photo: జగిత్యాల వేదికగా నిన్న బీఆర్ఎస్ పార్టీని మీటింగ్ నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. దానికి ప్రజా ఆశీర్వాద సభగా పేరు పెట్టారు. కేసీఆర్ కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలు, మోసాలను ఈ మీటింగ్‌లో ఎండగట్టారు. అయితే కేసీఆర్ బస్సులో మీటింగ్ చేరుకునే సమయంలో ఓ చిన్నారి కేసీఆర్ చిత్రపటం పట్టుకుని కనిపించింది. దీంతో ఆయన ముగ్ధుడయ్యారు. ఆ పూర్తి సమాచారం తెలుసుకుందాం.

  • Apr 21, 2026, 09:09 AM IST

KCR Meeting Girl With Photo: కేసీఆర్ చిత్రపటం పట్టుకున్న చిన్నారిని చూసి గులాబీ బాస్ ముగ్ధుడయ్యారు. వెంటనే ఆయన ప్రయాణిస్తున్న బస్సును కూడా ఆపి.. చిన్నారిని ప్రేమతో ముద్దు ఇచ్చారు. కేసీఆర్ పై చిన్నారి అభిమానం చాటుకుంది. పాప పేరు సులక్షణ రావు. సభ ప్రాంగణానికి వెళుతున్న సమయంలో కేసీఆర్ ఆ పాప కోసం బస్సు ఆపి మరీ పలకరించారు. ఇక గులాబీ బాస్ కేసీఆర్ నిన్న జగిత్యాల వేదికగా టిఆర్ఎస్ పార్టీ ప్రజా ఆశీర్వాద సభ నిర్వహించిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ సమావేశంలోనే ఆయన మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డికి గులాబీ కండువా కప్పి కేసిఆర్ పార్టీలోకి ఆహ్వానం పలికారు. అనంతరం ఆయన కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వ వైఫల్యాలను ఎండగట్టారు.

