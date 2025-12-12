Keerthy Suresh: ఫస్ట్ ఇయర్ యానివర్సరీ.. స్పెషల్ వీడియో రిలీజ్ చేసిన కీర్తి సురేశ్‌..!

Keerthy Suresh First Wedding Anniversary: హీరోయిన్ కీర్తి సురేష్ గత ఏడాది పెళ్లి చేసుకున్న విషయం తెలిసిందే. ఆమె తన చిన్ననాటి స్నేహితుడు అయిన ఆంథోనీని ప్రేమించి పెళ్లి చేసుకుంది. అయితే, నేటికీ వీరి పెళ్లి జరిగి ఏడాది పూర్తి అయ్యింది. దీంతో, మొదటి పెళ్లిరోజు సందర్బంగా స్పెషల్ వీడియోను తన అభిమానులతో పంచుకుంది కీర్తి సురేష్. ఈ వీడియోలో తన పెళ్లినాటి జ్ఞాపకాలను, భర్త ఆంథోనీతో చేసిన చిలిపి పనులను పంచుకుంది. ప్రస్తుతం ఆ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది. ఇక ఈ వీడియో చూసిన కీర్తి సురేష్ ఫ్యాన్స్, నెటిజన్స్ ఆమెకు సోషల్ మీడియా వేదికగా శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్నారు.