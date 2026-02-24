English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
Keralam: కేరళంగా మారనున్న కేరళ రాష్ట్రం పేరు..!

Kerala State Name Change: కేరళ రాష్ట్రాన్ని మలయాళ భాషలో కేరళం అని పిలుస్తారు. ఈ డిమాండ్‌ స్వాతంత్ర్య పోరాట కాలంలోనే ఉండేదని చెబుతున్నారు. కానీ ఆంగ్ల భాష ప్రభావం కారణంగా రాజ్యాంగం మొదటి షెడ్యూల్‌లో రాష్ట్రం పేరును కేరళగా చేర్చారు. అప్పటి నుంచి కేరళగా ప్రాచుర్యం పొందింది. కేరళ రాష్ట్రం పేరు మార్పునకు రంగం సిద్ధం చేశారు. ఆమోదం తెలుపనున్న కేంద్ర క్యాబినెట్‌.

  • Feb 24, 2026, 03:51 PM IST

Kerala State Name Change: కేరళ రాష్ట్రం పేరు మార్పునకు రంగం సిద్ధమవుతోంది. రాష్ట్రాన్ని కేరళం అని పిలిచేలా బిల్లుకు కేంద్ర కేబినెట్ నేడు ఆమోదం తెలిపనుందని తెలుస్తోంది. త్వరలో కేరళలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో ఈ వార్తలకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. కేరళ రాష్ట్రాన్ని కేరళం అని పిలవాలన్న డిమాండ్‌ మలయాళ ప్రజల్లో ఎప్పటి నుంచో ఉంది. ఈ దిశగా రాష్ట్ర ముఖ్య మంత్రి పినరయి విజయన్ 2023లోనే ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానానికి అసెంబ్లీ ఆమోదం తెలిపింది. అయితే, కేంద్ర ప్రభుత్వ సూచనల మేరకు కొన్ని మార్పుల అనంతరం కేరళ అసెంబ్లీ మరోసారి తీర్మానాన్ని ఆమోదించింది. ఇది ప్రస్తుతం కేంద్రం వద్ద పెండింగ్‌లో ఉంది.

