Keralam: కేరళంగా మారనున్న కేరళ రాష్ట్రం పేరు..!

Kerala State Name Change: కేరళ రాష్ట్రం పేరు మార్పునకు రంగం సిద్ధమవుతోంది. రాష్ట్రాన్ని కేరళం అని పిలిచేలా బిల్లుకు కేంద్ర కేబినెట్ నేడు ఆమోదం తెలిపనుందని తెలుస్తోంది. త్వరలో కేరళలో అసెంబ్లీ ఎన్నికలు జరగనున్న నేపథ్యంలో ఈ వార్తలకు అత్యంత ప్రాధాన్యం ఏర్పడింది. కేరళ రాష్ట్రాన్ని కేరళం అని పిలవాలన్న డిమాండ్ మలయాళ ప్రజల్లో ఎప్పటి నుంచో ఉంది. ఈ దిశగా రాష్ట్ర ముఖ్య మంత్రి పినరయి విజయన్ 2023లోనే ప్రవేశపెట్టిన తీర్మానానికి అసెంబ్లీ ఆమోదం తెలిపింది. అయితే, కేంద్ర ప్రభుత్వ సూచనల మేరకు కొన్ని మార్పుల అనంతరం కేరళ అసెంబ్లీ మరోసారి తీర్మానాన్ని ఆమోదించింది. ఇది ప్రస్తుతం కేంద్రం వద్ద పెండింగ్లో ఉంది.