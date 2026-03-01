English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health
  • Telugu News
  • Videos
  • Viral Video: ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ మృతితో సంబరాల్లో మహిళలు.. సిగరెట్లు తాగుతూ..!

Viral Video: ఇరాన్ సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ మృతితో సంబరాల్లో మహిళలు.. సిగరెట్లు తాగుతూ..!

Viral Video: ఇరాన్‌పై ఇజ్రాయెల్, అమెరికా సంయుక్తంగా దాడులు చేపట్టిన విషయం తెలిసిందే. ఒకదానిపై మరొకటి క్షిపణులు, డ్రోన్లతో దాడులు చేసుకున్నాయి. అయితే ఇరాన్‌పై జరిపిన దాడుల్లో సుప్రీం లీడర్ ఖమేనీ మృతి చెందినట్లు ఇరాన్ మీడియా ధృవీకరించింది. అంతేకాక ఈ దాడుల్లో ఖమేనీ కుమార్తె, మనవడు, కోడలు, అల్లుడు మరణించినట్లు వెల్లడించింది. అయితే ఖమేనీ మరణంతో ఇరాన్‌లోని యువత సంబరాలు చేసుకుంటున్నారు. ఖమేనీ ఫోటోకు నిప్పు అంటించి ఆ మంటతో సిగరెట్ వెలిగించుకుంటున్నారు. ఇందుకు సంబంధించిన వీడియోలు ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి.

Video ThumbnailPlay icon

Trending News