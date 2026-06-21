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Tirumala: తిరుమలలో 'చెన్నై లవ్‌ స్టోరీ' నటీనటులు

Published: Jun 21, 2026, 05:20 PM IST|Updated: Jun 21, 2026, 05:20 PM IST
Kiran Abbavaram Visits Tirumala Temple And Offers Special Pooja For His Movie

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