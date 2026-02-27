Kolkata Earthquake Today: పశ్చిమ బెంగాల్లోని కోల్కతాలో భూకంపం సంభవించింది. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం కోల్కతాలో ప్రకంపనలు రావడంతో ప్రజలు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. శుక్రవారం ఉదయం బంగ్లాదేశ్లో 5.4 తీవ్రతతో భూకంపం వచ్చింది. దీని ప్రభావంతో కోల్కతా, పరిసర ప్రాంతాల్లో ప్రకంపనలు చోటుచేసుకున్నాయి. దీంతో కార్యాలయాలు, భవనాల నుంచి ప్రజలు బయటకు పరుగులు తీశారు.
Kolkata Earthquake Today: పశ్చిమ బెంగాల్లోని కోల్కతాలో భూకంపం సంభవించింది. శుక్రవారం మధ్యాహ్నం కోల్కతాలో ప్రకంపనలు రావడంతో ప్రజలు భయాందోళనలకు గురయ్యారు. శుక్రవారం ఉదయం బంగ్లాదేశ్లో 5.4 తీవ్రతతో భూకంపం వచ్చింది. దీని ప్రభావంతో కోల్కతా, పరిసర ప్రాంతాల్లో ప్రకంపనలు చోటుచేసుకున్నాయి. దీంతో కార్యాలయాలు, భవనాల నుంచి ప్రజలు బయటకు పరుగులు తీశారు.