/Konda Surekha: మంత్రి పదవి పోయినందుకు బాధలేదు.. కొండా సురేఖ ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

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Written ByInamdar Paresh
Published: Sep 13, 2026, 05:40 PM|Updated: Sep 13, 2026, 05:55 PM

Konda Surekha: కొండ సురేఖ వరంగల్ లో కార్యకర్తల సమావేశంలో పాల్గొన్నారు.  కాంగ్రెస్ పార్టీని వీడుతున్నట్టుగా కొన్ని రోజులుగా జరుగుతున్న ప్రచారానికి కొండా సురేఖ ఫుల్ స్టాప్ పెట్టారు. "మేము కాంగ్రెస్‌లోనే పుట్టాం, కాంగ్రెస్‌లోనే పెరిగాం. మాకు వేరే పార్టీలోకి వెళ్లాలనే ఆలోచన లేదని కొండా సురేఖ తేల్చిచెప్పారు. గతంలో కొన్ని తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో బీఆర్ఎస్‌లోకి వెళ్లాల్సి వచ్చిందన్నారు. తనను తొలగించడంపై మాట్లాడుతూ.. పదవి పోయినందుకు వ్యక్తిగతంగా బాధ లేదని, కారణం చెప్పకపోవడం ఆవేదన కలిగించిందని అన్నారు. మంత్రి పదవి ఒక అలంకారం మాత్రమేనని, తనకు అప్పగించిన  శాఖలను ఎలాంటి అవినీతికి పాల్పడకుండా బాధ్యతలను నిర్వహించినట్లు చెప్పారు.
 

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