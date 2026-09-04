/రేవంత్ రెడ్డిపై మళ్లీ విరుచుకుపడ్డ కొండా సుస్మిత.. ఆ పాత కేసు వ్యాఖ్యలు గుర్తు చేస్తూ ఘాటు పోస్ట్!

తాను కేవలం సీఎం రేవంత్ రెడ్డిని మాత్రమే టార్గెట్ చేశానని, కాంగ్రెస్ పార్టీకి వ్యతిరేకంగా మాట్లాడలేదని కొండా సుస్మిత స్పష్టం చేశారు. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, ఆయన వ్యవహార శైలిపై తన తల్లి వ్యక్తిగతంగా వ్యాఖ్యలు చేస్తూ మండిపడ్డారు. నిన్నటి పరిణామాల నేపథ్యంలో ఆమె చేసిన ఈ స్పందన రాజకీయంగా దుమారం రేపుతోంది. కొండా సురేఖ కూతురు మాట్లాడుతూ.. రేవంత్ రెడ్డి ఒక్కసారి జెడ్పీటీసీ, ఎమ్మెల్సీ, ఎమ్మెల్యే, ఎంపీగా ఉన్నప్పటికీ, తన తల్లి ఆరుసార్లు ఎమ్మెల్యేగా, మంత్రిగా పని చేసిన అనుభవం ఉన్న వ్యక్తిని ఇలా ఎలా బలిపశువు చేస్తారని ప్రశ్నించారు. బండి సంజయ్ హోం మంత్రిగా ఉన్న సమయంలో ఆయన కొడుకు కేసు విషయంలో రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలను ఆమె