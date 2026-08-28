మహానగరంగా విరాజిల్లుతున్న హైదరాబాద్లో నివాస ప్రాంతాలకు విపరీతమైన డిమాండ్ పెరిగింది. దీనివల్ల పరిసర ప్రాంతాల్లో ఖాళీ స్థలం కనిపిస్తే చాలు కబ్జా చేస్తున్నారు. నాలాలు, పార్కులు, ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు స్థలాలను ఆక్రమించి ఇష్టారాజ్యంగా భవనాలు కడుతున్నారు. అనుమతి లేకుండా ఐదు, ఆరు లేదా ఏడు అంతస్తుల భవనాలు నిర్మించి అద్దెలకు ఇస్తున్నారు. ఈ భవనాలు నివాసితులకు నిత్యం గండంగా మారుతున్నాయి. అక్రమార్కులు దీనివల్ల భారీగా లాభపడుతున్నారు. అక్రమ కట్టడాలపై జీహెచ్ఎంసీ కంటే ముందే హైడ్రా అధికారులు క్షేత్రస్థాయిలో పరిశీలనలు చేపట్టారు. ప్రమాదకరమైన నిర్మాణాలను గుర్తించి కూల్చివేయాలని 'జీరో టాలరెన్స్' విధానంతో స్పెషల్ డ్రైవ్ నిర్వహిస్తున్నారు. మున్సిపల్ టౌన్ ప్లానింగ్ అధికారులతో కలిసి హైడ్రా అధికారులు అక్రమ నిర్మాణాలను గుర్తిస్తున్నారు. అనుమతి లేని భవన