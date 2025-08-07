Kova Lakshmi threw Water Bottle: ఆసిఫాబాద్లో రేషన్ కార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమం రసాభాసగా మారింది. ఎమ్మెల్యే కోవా లక్ష్మి కాంగ్రెస్ నేత అజ్మిరా శ్యామ్ నాయక్ పై వాటర్ బాటిల్తో దాడి చేశారు. ఇద్దరి మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరగటంతో ఆయన పైకి ఆమె బాటిల్ విసిరారు.
Kova Lakshmi threw Water Bottle: ఎమ్మెల్యే కోవా లక్ష్మి అజ్మీర శ్యాం నాయక్ పై వాటర్ బాటిల్ విసిరారు. ఆసిఫాబాద్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమంలో తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. ఈ నేపథ్యంలో ఎమ్మెల్యే కోవా లక్ష్మి కాంగ్రెస్ నేత అజ్మీర శ్యామ్ నాయక్ పై వాటర్ బాటిల్ విసిరారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఒక్కసారిగా పంపిణీ కార్యక్రమం రసాభాసగా మారిపోయింది.