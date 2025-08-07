English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kova Lakshmi: కాంగ్రెస్‌నేతపై ఎమ్మెల్యే కోవా లక్ష్మి వాటర్‌ బాటిల్‌తో దాడి..

Kova Lakshmi threw Water Bottle: ఆసిఫాబాద్లో రేషన్ కార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమం రసాభాసగా మారింది. ఎమ్మెల్యే కోవా లక్ష్మి కాంగ్రెస్ నేత అజ్మిరా శ్యామ్ నాయక్ పై వాటర్‌ బాటిల్‌తో దాడి చేశారు. ఇద్దరి మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరగటంతో ఆయన పైకి ఆమె బాటిల్ విసిరారు.

  • Aug 7, 2025, 05:34 PM IST

Kova Lakshmi threw Water Bottle: ఎమ్మెల్యే కోవా లక్ష్మి అజ్మీర శ్యాం నాయక్ పై వాటర్‌ బాటిల్ విసిరారు. ఆసిఫాబాద్ రేషన్ కార్డుల పంపిణీ కార్యక్రమంలో తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది.  ఈ నేపథ్యంలో ఎమ్మెల్యే కోవా లక్ష్మి కాంగ్రెస్ నేత అజ్మీర శ్యామ్ నాయక్ పై వాటర్ బాటిల్ విసిరారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతుంది. ఒక్కసారిగా పంపిణీ కార్యక్రమం రసాభాసగా మారిపోయింది.

