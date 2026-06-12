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KTR: త్వరలో కేసీఆర్ బస్సు యాత్ర పక్కా: కేటీఆర్
KTR: త్వరలో కేసీఆర్ బస్సు యాత్ర పక్కా: కేటీఆర్
Published: Jun 12, 2026, 07:40 PM IST
|
Updated: Jun 12, 2026, 07:40 PM IST
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KT Rama Rao: KCR Will Start Bus Yatra Soon Ahead Assembly Elections Watch Comments
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