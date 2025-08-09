English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Raksha bandhan: రాఖీ వేళ సోదరులకు బిగ్ ట్విస్ట్ ఇచ్చిన.. కవిత, షర్మిల.. నెట్టింట రచ్చ..

ktr and ys jagan Raksha bandhan: రాఖీ వేళ రెండు తెలుగు స్టేట్స్ లలో ఇంచుమించు రాజకీయాల్లో ఒకేరమైన ఘటన వార్తలలో నిలిచింది. ఏపీలో వైఎస్ జగన్, షర్మిల అంశం, తెలంగాణలో కేటీఆర్, కవిత అంశం తెగ రచ్చగా మారింది. కవిత,షర్మిలలు ఇద్దరు ఎక్స్ లో రాఖీవేళ ప్రజలకు విషేస్ చెబుతూ ట్విట్ చేశారు. కానీ తమ సోదరుల పేర్లు వీరిద్దరు తీసుకొలేదు. ఇక వీరి మధ్య దూరం మరింతగా పెరిగిందని టాక్ నడుస్తొంది. కేటీఆర్ బెంగళూరు వెళ్లారని అంటున్నారు. మరోవైపు కవిత కూడా కనీసం అన్న పేరు తీసుకుని ట్విట్ చేయలేదు. మరోవైపు షర్మిల.. సొంత వాళ్లు కాకున్న తన వెంట నడుస్తున్న అందరికి ప్రత్యేకంగా దన్యవాదాలు చెప్పారు. దీంతో వీరి అంశం తెలంగానలో పండగవేళ హట్ టాపిక్ గా మారింది.
 

