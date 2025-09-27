English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

KTR Mass Comments: తిట్టం కొట్టం.. ఈ బాకీ కట్టు రా... నాయనా

KTR Mass Comments On CM Revanth: కేసీఆర్ హయాంలో కట్టించిన బిల్డింగులు ఇతర భవనాలకు రిబ్బన్లు కట్ చేసుకుంటూ సీఎం రేవంత్‌ రెడ్డి తిరుగుతున్నారని ఎద్దేవా చేశారు చేశారు. 22 నెలల్లో ఒక మంచి పని కూడా కాంగ్రెస్‌ చేయలేదన్నారు. కాంగ్రెస్ బాకీ కార్డుని బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కొట్టించింది.

  • Sep 27, 2025, 07:54 PM IST

KTR Mass Comments On CM Revanth: కాంగ్రెస్‌ వాళ్లు గ్యారెంటీ కార్డుని పంచినట్టు బీఆర్ఎస్ పార్టీ కాంగ్రెస్ బాకీ కార్డును పంచుతుందని వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ అన్నారు. మహిళలకు రూ.2500 ప్రతినెలా ఇస్తానన్న రేవంత్ రెడ్డి అది ఇప్పటివరకు చేయలేదు. మహిళలకు బాకీ పడ్డారని ఎద్దేవా చేశారు. పెళ్లికి ఇస్తానన్న బంగారం కూడా బాకీ పడ్డారు.
కేసీఆర్ ఉన్నప్పుడు వికలాంగుల పెన్షన్ రూ.4 వేలు ఉండగా.. కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత దాని రూ.6000 చేస్తామని చెప్పింది. అది కూడా బాకీ పడ్డారని ప్రశ్నించారు.

Video ThumbnailPlay icon

Trending News