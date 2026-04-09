Jeevan Reddy: ఇవాళ జీవన్‌ రెడ్డిని స్వయంగా కలిసి పార్టీలోకి ఆహ్వానించనున్న కేటీఆర్‌!

KTR Meets Jeevan reddy Today: తెలంగాణ రాజకీయాల్లో మరో ఆసక్తికర పరిణామం చోటచేసుకోబోంది. కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నేత, మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డి  కారు ఎక్కేందుకు సిద్ధమయ్యారు. ఈ మేరకు బీఆర్ఎస్ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ ఆయనతో సంప్రదింపులు జరుపుతున్నారు. మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డికి కేటీఆర్  స్వయంగా ఫోన్ చేసి మాట్లాడినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇవాళ కేటీఆర్ స్వయంగా జగిత్యాలలోని జీవన్ రెడ్డి నివాసానికి వెళ్లి ఆయనతో ముఖాముఖి భేటీ కానున్నారు. ఈ భేటీ సందర్భంగా జీవన్ రెడ్డిని అధికారికంగా బీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి కేటీఆర్ ఆహ్వానించనున్నారని సమాచారం. 

  • Apr 9, 2026, 01:56 PM IST

KTR Meets Jeevan reddy Today: మాజీ మంత్రి జీవన్ రెడ్డికి కేటీఆర్  స్వయంగా ఫోన్ చేసి మాట్లాడినట్లుగా తెలుస్తోంది. ఇవాళ కేటీఆర్ స్వయంగా జగిత్యాలలోని జీవన్ రెడ్డి నివాసానికి వెళ్లి ఆయనతో ముఖాముఖి భేటీ కానున్నారు. ఇదిలా ఉండగా BRS పార్టీలో చేరకముందే జీవన్‌ రెడ్డి  షరతులు పెడుతున్నట్టు సమాచారం. తాను పార్టీలో చేరేందుకు తెలంగాణ భవన్‌కు రానని, కేసీఆర్‌ నివాసముంటున్న  ఎర్రవల్లి ఫామ్‌హౌస్‌కు కూడా అస్సలు రానన్నారు. అలా వచ్చి తన స్థాయిని తగ్గించుకోలేనని చెప్పినట్టు సమాచారం. BRS అధ్యక్షుడు  కేసీఆర్‌నే తన  దగ్గరకు రావాలని  అప్పుడే  గులాబీదళంతో చేరుతానని కండీషన్‌ పెట్టారట. జీవన్‌రెడ్డి BRSలో చేరికను ఆ పార్టీకి చెందిన మాజీ మంత్రి మరో ఎమ్మెల్సీ వ్యతిరేకిస్తున్నట్టు సమాచారం. ఆయన ఎవ్వరితో కలిసిపోరని ఇప్పటికే కేసీఆర్‌కు చెప్పినట్టు సమాచారం.  

