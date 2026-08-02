/Ktr in Lashkar Bonalu: ఉజ్జయినీ బోనాల సంబరాల్లో పాల్గొన్న కేటీఆర్.. రాష్ట్ర పండగపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు..

Ktr in Bonalu: బీఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సికింద్రాబాద్ ఉజ్జయినీ మహంకాళి అమ్మవారి బోనాల ఉత్సవంలో పాల్గొన్నారు. ఆలయ అధికారులు, పండితులు పూర్ణకుంభంతో ప్రత్యేకంగా స్వాగతం పలికారు. ఈ క్రమంలో.. కేటీఆర్ మాట్లాడుతూ, బోనాలు కులాలకు అతీతంగా జరుపుకునే గొప్ప పండుగగా అభివర్ణించారు. సమైక్య రాష్ట్రంలో బోనాల పండుగను గత ప్రభుత్వాలు పట్టించుకోలేదని, రాష్ట్ర పండుగగా గుర్తించలేదని ఎద్దేవా చేశారు. కానీ తమ నాయకుడు , గత సీఎం కేసీఆర్ మాత్రం.. బోనాలను రాష్ట్ర పండుగగా ప్రకటించారని గుర్తుచేశారు. బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వ హయాంలో ప్రతి గుడికి రూ.25 కోట్లు కేటాయించి, పండుగలను ఘనంగా నిర్వహించామని తెలిపారు. రాష్ట్రంలో వర్షాలు పడాలని, పాడి పంటలో పచ్చగా ఉండాలని అమ్మవారిని వేడుకున్నట్లు కేటీఆర్ తెలిపారు.