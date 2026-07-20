/Brs ktr: పోచారం గ్రహచారం బాలేక కాంగ్రెస్ లో చేరిండు.. కేటీఆర్ కీలక వ్యాఖ్యలు...

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Written ByInamdar Paresh
Published: Jul 20, 2026, 11:20 PM|Updated: Jul 20, 2026, 11:20 PM
Ktr slams on pocharam srinivas reddy over party change row

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