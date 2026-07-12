/షాబాద్ 6 హత్యలు ప్రభుత్వ వైఫల్యమే.. పోక్సో నిందితుడికి బెయిల్ ఎలా వచ్చిందో చెప్పాలి: కేటీఆర్

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Published: Jul 12, 2026, 11:20 AM|Updated: Jul 12, 2026, 11:24 AM

KTR Slams Government: షాబాద్‌లో ఈరోజు జరిగిన దారుణమైన సంఘటన అందరినీ కలత చెందేలా చేస్తోంది. పోక్సో కేసులో ఒక మైనర్ బాలికపై అత్యాచారం జరిగిన తర్వాత, నిందితుడికి బెయిల్ రావడం వెనుక ప్రభుత్వం తన వాదనలను పటిష్టంగా వినిపించకపోవడమే ప్రధాన కారణమని నేను భావిస్తున్నాను. ఒకవేళ బాధితురాలు లేదా ఆమె కుటుంబ సభ్యులు ఆ దుర్మార్గుడికి బెయిల్ ఇవ్వద్దని కోరుతున్నా, ప్రభుత్వం దానిని పట్టించుకోకుండా న్యాయమూర్తికి సరిగ్గా నివేదించకపోవడం వల్లే ఈ దుర్మార్గం జరిగింది. ఈ ఆరుగురి హత్యల వెనుక ఖచ్చితంగా రాష్ట్ర హోం శాఖ వైఫల్యం, నిందితుడికి బెయిల్ రాకుండా చూడాల్సిన న్యాయవాదుల వైఫల్యం ఉన్నాయి. దీనిపై రేవంత్ రెడ్డి గారు సమాధానం చెప్పాలి. ఇలాంటి మానవ మృగాలకు బెయిల్

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