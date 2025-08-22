Kukatpally Sahasra Case: కూకట్ పల్లి సహస్ర కేసు.. షాకింగ్ విషయాల్ని వెల్లడించిన స్థానికులు..

Sahasra murder case: సహస్రమర్డర్ కేసులో పోలీసులు గత ఐదు రోజులుగా భారీ ఎత్తున పోలీసుల్ని రంగంలోకి దింపి విచారించారు. అంతే కాకుండా అనుమానితుల్ని అందరిని విచారించారు . ఎక్కడ ఒక్క క్లూ దొరకలేదు. చివరకు ఒక టెకీ క్లూ ఇవ్వడంతో ఏకంగా కేసు కీలక మలుపు తిరిగింది. ఈ క్రమంలో పోలీసులు స్కూల్ కు వెళ్లి బాలుడ్ని అదుపులోకి విచారించగా అసలు క్రైమ్ బైటపడింది. పోలీసులు బాలుడి ఇంట్లో వెతకగా.. రక్తంపు మరకలుఉన్న బట్టలు,కత్తి, మర్డర్ ప్లాన్ లెటర్ కూడా దొరికింది. దీంతో ఈ ఘటన చూసి పోలీసులు, స్థానికులు షాక్ అవుతున్నారు. ఇలాంటి వారిని కఠినంగా పనిష్ చేయాలని చుట్టుపక్కల వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడే ఇంత క్రూరంగా ఉంటే.. పెద్దాయ్యాక గజదొంగ,కిల్లర్ అవుతాడని అక్కడి వారు తమ ఆగ్రహం బైటపెడుతున్నారు.