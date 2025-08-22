English हिन्दी हिंदुस्तान मराठी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ଓଡ଼ିଶା ਪੰਜਾਬੀ Business Tech World Movies Health

Kukatpally Sahasra Case: కూకట్ పల్లి సహస్ర కేసు.. షాకింగ్ విషయాల్ని వెల్లడించిన స్థానికులు..

Sahasra murder case:  సహస్రమర్డర్ కేసులో పోలీసులు గత ఐదు రోజులుగా భారీ ఎత్తున పోలీసుల్ని రంగంలోకి దింపి విచారించారు. అంతే కాకుండా అనుమానితుల్ని అందరిని విచారించారు . ఎక్కడ ఒక్క క్లూ దొరకలేదు. చివరకు ఒక టెకీ క్లూ ఇవ్వడంతో ఏకంగా కేసు కీలక మలుపు తిరిగింది. ఈ క్రమంలో పోలీసులు స్కూల్ కు వెళ్లి బాలుడ్ని అదుపులోకి విచారించగా  అసలు క్రైమ్ బైటపడింది. పోలీసులు బాలుడి ఇంట్లో వెతకగా.. రక్తంపు మరకలుఉన్న బట్టలు,కత్తి, మర్డర్ ప్లాన్ లెటర్ కూడా దొరికింది. దీంతో ఈ ఘటన చూసి పోలీసులు, స్థానికులు షాక్ అవుతున్నారు. ఇలాంటి వారిని కఠినంగా పనిష్ చేయాలని చుట్టుపక్కల వారు డిమాండ్ చేస్తున్నారు. ఇప్పుడే  ఇంత క్రూరంగా ఉంటే.. పెద్దాయ్యాక గజదొంగ,కిల్లర్ అవుతాడని అక్కడి వారు తమ ఆగ్రహం బైటపెడుతున్నారు.

Video ThumbnailPlay icon

Trending News