Kurnool Bus Accident: కర్నూల్ బస్సు ప్రమాదం.. ప్రయాణికులు ఎక్కడి నుంచి వెళ్లారంటే..!

Kurnool Bus Accident News: కర్నూలు జిల్లాలో జరిగిన బస్సు ప్రమాదం హైదరాబాద్ తీవ్రవిషాదం నెలకొంది. బస్సు ప్రమాదంలో 26 మంది హైదరాబాదీలు ఉన్నారు. కూకట్ పల్లి నుంచి ఆరుగురు, కుత్బుల్లాపూర్ నుంచి నలుగురు, SR నగర్ కు చెందిన ముగ్గురు, ఎర్రగడ్డ నుంచి ఇద్దరు, మూసా పేట్ నుంచి ఇద్దరు, భరత్ నగర్ నుంచి ఒక్కరు, వనస్థలిపురం నుంచి ఇద్దరు, ప్యారడైజ్ నుంచి ఇద్దరు, నాంపల్లి నుంచి ఒక్కరు, లక్డీకాపూల్ నుంచి ఇద్దరు, LB నగర్ ఒక్కరు ఉన్నారు. వీరంతా బెంగళూరు వెళుతున్నారు. ప్రమాదం జరిగిన వెంటనే కావేరీ ట్రావెల్స్ టికెట్ కౌంటర్ను మూసివేశారు.