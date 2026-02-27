Vijay Deverakonda: విజయ్ దేవరకొండకి పెళ్లయిపోయిందని ఎమోషనల్ అవుతున్న లేడీ ఫ్యాన్.. వీడియో వైరల్..!

Vijay Deverakonda: రౌడీ హీరో విజయ్ దేవరకొండ, నేషనల్ క్రష్ రష్మిక మందన్నా ఫిబ్రవరి 26న గ్రాండ్గా పెళ్లి చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. గత కొన్నేళ్లుగా ప్రేమించుకుంటున్న ఈ క్రేజీ కపుల్.. ఇప్పుడు వివాహ బంధంతో ఒక్కటయ్యారు. అయితే విజయ్ దేవరకొండకి లేడీ ఫ్యాన్ ఫాలోయింగ్ ఎక్కువేనన్న సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా విజయ్ పెళ్లి అయిపోయిందని ఓ లేడీ అభిమాని ఎమోషనల్ అవుతున్న వీడియో వైరల్గా మారింది. విజయ్, రష్మిక పెళ్లి ఫోటో చూస్తూ లేడీ ఫ్యాన్ ఫుల్ ఎమోషనల్ అయింది. తను భద్రంగా దాచుకున్న విజయ్ ఫోటోలు, సినిమాల పేపర్ కటింగ్స్ అన్ని చూపించింది. దీంతో ఇప్పుడు ఈ లేడీ అభిమాని వీడియో నెట్టింట్లో వైరల్గా మారింది.