Tirupathi: తిరుమల మెట్ల మార్గంలో చిరుత.. భక్తుల్లో భయం భయం..

Chirutha Spotted at Tirumala: తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానంలో మరోసారి మెట్ల మార్గంలో చిరుత సంచారం అలజడి రేపుతోంది. దీంతో భక్తుల్లో భయం మొదలైంది. శ్రీవారి మెట్ల మార్గంలో ఈ చిరుతకు పులి కనిపించింది. 150వ మెట్టు దగ్గర రోడ్డు దాటుతున్న భక్తులకు ఈ చిరుత కనిపించడంతో వెంటనే అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం అందించారు. దీంతో భక్తులను గుంపులు గుంపులుగా వెళ్లాలని అధికారులు సూచిస్తున్నారు. చిరుతను చూసి ఒక్కసారిగా భక్తులందరూ కేకలు వేయడంతో అందరూ అలర్ట్ అయిపోయారు. కొండమీదకు గుంపులుగా టీటీడీ అధికారులు పంపిస్తున్నారు.