Pedda Puli: నడిరోడ్డుపై పెద్దపులి దృశ్యాలు వైరల్‌.. రాజమండ్రిలో భయాందోళన!

Pedda puli in Rajahmundry: రాజమండ్రి నగరానికి అతి సమీపంలో పెద్దపులి సంచరిస్తోంది. జాతీయ రహదారి ప్రక్కనే ఉన్న ఎస్వీపీసీ ఫంక్షన్ హాల్ వద్దకు వచ్చి పక్కనే ఉన్న ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ వైపు వెళ్ళిందని స్థానికులు చెబుతున్నారు. దీనికి సంబంధించిన దృశ్యాలను కూడా స్థానిక యువకులు రికార్డు చేశారు. ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. నిన్న గాడాల వద్ద పెద్దపులి పాదముద్రలు కనిపించడంతో అక్కడ బోన్ ఏర్పాటు చేశారు. అయితే పులి దిశ మార్చుకుని దివాన్ చెరువు వైపు వచ్చేసింది.
Pedda puli in Rajahmundry: రాజమండ్రి వాసులకు పెద్దపులి భయం చుట్టుకుంది. ఛత్తీస్ ఘడ్ నుంచి వచ్చినట్లుగా భావిస్తున్న పెద్దపులి పది రోజుల క్రితం తెలంగాణలోని కావడిగుంట్ల అటవీ ప్రాంతం నుంచి కన్నాపురం ఫారెస్ట్ ఏరియా మీదగా ఏలూరు జిల్లా బుట్టాయిగూడెం ప్రాంతంలోకి ప్రవేశించింది. ఈ నేపథ్యంలో నాలుగు రోజుల క్రితం పోలవరం మండలం పట్టిసీమ వద్ద గోదావరి నదిలో ఈదుకుంటూ తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోకి ప్రవేశించింది. తొర్రేడు వద్దకు చేరుకుని జనావాసాలకు దగ్గరగా అరటి, మొక్కజొన్న తోటలు, వరి పొలాల వద్ద సంచరించింది. తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోకి వచ్చాక మూడుచోట్ల పశువులపై దాడి చేసింది. పులి సంచరిస్తున్న నేపథ్యంలో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని రాజానగరం ఎమ్మెల్యే బత్తుల బలరామకృష్ణ విజ్ఞప్తి చేశారు. పులి కోసం ఫారెస్ట్ అధికారులు బోన్లు, ట్రాప్ కెమెరాలు ఏర్పాటు చేసి డ్రోన్ కెమెరాల ద్వారా గాలిస్తున్నారు.